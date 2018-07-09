В Северодвинске накрыли "малогабаритное" казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемый, действуя совместно с иными лицами, организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет в квартире, расположенной в спальном районе города Северодвинска. Для придания вида законности, организация и проведение азартных игр были завуалированы под деятельность коммерческой организации, предоставляющей гражданам доступ к компьютерам с возможностью использования сети Интернет.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Изъято игровое оборудование.