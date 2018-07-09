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Радикальное общество трезвости? В Коряжме пытались сжечь вино-водочный магазин

По информации отдела полиции по городу Коряжме, в ночь на 9 октября двое неизвестных мужчин вошли в магазин спиртных напитков по адресу Набережная, 28. Зайдя в помещение, они кинули банку с горючим веществом и убежали. Произошло возгорание торгового зала.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности по городу Коряжме, тревожный звонок на пульт дежурного пожарной части поступил в 1.12. Но к прибытию огнеборцев на место происшествия горение было самостоятельно ликвидировано сотрудниками магазина. От огня пострадала торговая витрина.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Поджог».

(по материалам tk-online)

11 октябрь 11:54 | : Происшествия

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