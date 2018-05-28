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Как в блокаду. Новодвинец забил до смерти подругу за... продукты

30 сентября 2018 года в квартире дома по улице Ломоносова в городе Новодвинске обнаружено тело 31-летней женщины со следами побоев. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила в результате травм головы и живота с повреждением внутренних органов. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний сожитель потерпевшей.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что вместе с сожительницей в гостях употребляли спиртные напитки. Из-за того, что она забрала чужие продукты, он ее избил....

02 октябрь 08:53 | : Происшествия

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