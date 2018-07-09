Мошенники в Архангельской области. И как с ними бороться

28 сентября состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по Архангельской области, темой которого стала профилактика мошенничеств.
Об основных результатах работы по раскрытию преступлений данной направленности рассказал врио заместителя начальника УМВД России по Архангельской области – начальника полиции Станислав Бауман. За 8 месяцев 2018 года на территории Архангельской области зарегистрировано более полутора тысяч фактов хищений, совершенных путем мошенничества. Треть из них уже раскрыта.
Принимаются необходимые меры для повышения эффективности работы в этом направлении. В составе оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Архангельску создано отделение по раскрытию мошенничеств, так как именно на этой территории регистрируется наибольшее число таких преступлений. Расследованием мошенничеств занимаются закрепленные за данной категорией уголовных дел следователи, которые совершенствуют практику сбора доказательной базы, в том числе когда совершение противоправных действий тесно связано с гражданско-правовыми отношениями.
Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Архангельской области Владимир Николаев рассказал, что в этом году сотрудниками полиции выявлено несколько организованных групп, совершавших так называемые контактные мошенничества. К примеру, по двум уголовным делам, связанным с продажей фильтров для очистки воды по завышенным ценам путем обмана граждан, установлено более 110 потерпевших, практически все – люди пожилого возраста.
Как отметил начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области Максим Хохулин, около половины мошенничеств составляют преступления, совершенные с использованием средств мобильной связи и интернет-ресурсов. При этом схемы действий мошенников с годами практически не меняются, трансформируются лишь способы сокрытия следов преступлений. Работа над установлением и задержанием мошенников проводится во взаимодействии с коллегами из разных регионов, так как в большинстве случаев преступники совершают звонки, находясь за пределами Архангельской области.
Представители регионального УМВД рассказали и о взаимодействии с операторами сотовой связи в вопросах блокировки сим-карт, с которых осуществляются звонки, направленные на совершение мошеннических действий.
На встрече шла речь и о необходимости дальнейшей профилактической работы. Так, инициативно региональным УМВД проводится акция «Стоп-мошенник», направленная на информирование граждан о действиях мошенников. Материалы размещаются в средствах массовой информации, целенаправленную работу проводят участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений.
Члены Общественного совета активно включились в диалог, высказав ряд предложений по оказанию содействия в профилактике мошенничеств.
Так, руководитель отдела Архангельской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Валерий Суворов озвучил идею доведения информации до прихожан.
Директор Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова Ольга Степина предложила провести на базе библиотеки мероприятия, используя формы, связанные с включением собравшихся в действие, чтобы дать возможность увидеть ситуацию изнутри.
Заместитель директора ГТРК «Поморье» Константин Попов отметил важность подготовки телесюжетов с участием конкретных людей, попавших на уловки мошенников, с целью профилактики данного вида преступлений.
Председатель некоммерческого партнерства «Архангельский клуб автомобилистов «Автоспас» Игорь Юрьев предложил размещать информацию, направленную на определенную категорию граждан, в тематических интернет-сообществах, группах в социальных сетях и мессенджерах.
Заместитель председателя Общественного совета Анатолий Радченко, подводя итог заседания, отметил, что на основе высказанных предложений будут выработаны конкретные формы работы, организовано проведение тематических мероприятий, направленных на доведение до граждан информации о необходимости быть бдительными и не попадать на уловки мошенников.