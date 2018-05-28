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Архангельские социальные сети проводят «мастер-класс» - как избавиться от опостылевшего мужа

Соцсети активно обсуждают проблему жительницы Архангельска, которая попросила помощи у горожан. Женщина рассказала, что мечтает избавиться от мужа. Не совсем радикально, конечно, речь не об убийстве. Архангелогородка спрашивает совета, как заставить мужчину уйти. 


По словам женщины, брак неудачный - супруг живет за её счет, ездит на её машине, живут они в квартире женщины. Мужчина предпочитает все свободное время проводить с друзьями, увлекается спиртным. Такое положение вещей женщине надоело, и она интересуется, как избавиться от своей второй половинки. Разговоры не помогают, женщина уже собрала вещи супруга и указала ему на дверь, но он продолжает жить с ней в прежнем ритме. 


Пользователи Сети предложили подать на развод, сменить замок в квартире или уехать на месяц в отпуск. Мужчина постепенно привыкнет к тому, что остался, один и надоедать будет куда меньше.

Однако наблюдатели советуют правоохранительным органам взять данную тему. Ведь именно так появляются черные вдовы

17 сентябрь 11:21 | : Происшествия

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