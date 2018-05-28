Няндомца подвело под монастырь ложное чувство товарищества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Няндомского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, подозреваемый, будучи допрошенным в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве, очевидцем которого он являлся, дал заведомо ложные показания о том, что в момент совершения преступления он спал.

Несмотря на непризнание вины и дачу свидетелем заведомо ложных показаний, приговором Няндомского районного суда Архангельской области обвиняемый в убийстве признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводится сбор доказательств. С целью установления всех обстоятельств дачи заведомо ложных