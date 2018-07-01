Не Чапаев. Василий Иванович из Северодвинска оказался националистом

Северодвинским городским судом Архангельской области вынесен обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя города корабелов – Лимонникова Василия Ивановича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Судом установлено, что злоумышленник, заведомо осознавая незаконный характер своих действий, разместил в одной из публичных групп социальной сети «ВКонтакте» информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп. Согласно заключению лингвистической экспертизы в размещенных Василием Лимонниковым комментариях содержались психологические признаки побуждения, в том числе в форме призыва, к совершению действий насильственного и дискриминирующего характера.

Уголовное дело в отношении правонарушителя находилось в производстве следственного отдела по г. Северодвинск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Приговором суда Лимонникову В.И. назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года и 1 месяц с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

(на фото: «Я за Третий Интернационал»)