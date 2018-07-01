Пьяная Соломбала: Убил жену... а за что?

27 августа 2018 года по месту жительства в одном из домов по улице Партизанской в городе Архангельске обнаружено тело 52-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний супруг потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, из-за чего ударил супругу ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.