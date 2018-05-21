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По улицам Северодвинска бродил мужик с обрезом

16 августа около 4.00 в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило сообщение о том, что в районе улицы Ломоносова находится мужчина, при котором имеется оружие.  

На место незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Был задержан нигде не работающий 41-летний местный житель, у которого было обнаружено и изъято несколько единиц оружия – обрез, четыре пистолета, три ножа, а также газовый баллончик.

В настоящее время мужчина задержан и находится в отделе полиции, изъятое оружие направлено на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

 
16 август 10:47 | : Происшествия

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