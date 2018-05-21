"Мохнатое дело" Виктора Парфенова. Народ встал на защиту главы Шенкурского района

Дело главы Шенкурского района Виктора Парфенова получило большой общественный резонанс. На защиту молодого активного чиновника, от действий которого, по мнению многих, пострадал только мох на дорожных обочинах, встали как местные, так и федеральные СМИ.

Однако дело закрывать не спешат. О процессуальных перипетиях рассказывает «Регион 29»:

8 августа состоялось очередное заседание по этому спорному делу. Допрашивались свидетели со стороны защиты.

Напомним, по версии следствия, глава Шенкурского района Виктор Парфёнов летом 2016 года издал постановление о переводе земель лесного фонда в другую категорию «без соблюдения необходимых для этого процедур». Таким образом он хотел помочь жителям девяти деревень с трассой. Новая дорога связала населённые пункты с М-8. При строительстве пришлось вырубить часть лесного массива.

По мнению следователей, лесные насаждения находились в водоохранной зоне, вырубка привела к уничтожению, так называемого «беломошника» — зарослей белого мха. Всё это в совокупности «повлекло ущерб лесному фонду РФ на сумму более семи миллионов рублей».

Теперь 32-летнему главе Шенкурского района грозит реальное наказание за уголовное преступление сроком до семи лет.

На заседании выступил адвокат Архангельской областной коллегии Александр Кулиманов. Он, комментируя «Региону 29» ситуацию, заметил, что дорога строилась в условиях крайней необходимости.

— В законе есть формулировка — называется «крайняя необходимость».Мы считаем, что это понятие исключает преступление в действиях главы района, — сообщил адвокат.

Также на суде выступили местные жители. Марина Шошина рассказала, как добиралась из своей деревни в райцентр. Каждый раз женщина боялась, что до дома живой она не доедет. — Дороги уже практически не было, она осыпалась, там был обрыв. Зачем было ждать, пока дорога окончательно обвалится? Чтобы кто-то упал? — возмутилась женщина. Марина Ежова согласна со своей землячкой. Она рассказала, что бывали случаи, когда машина с продуктами отказывалась приезжать в деревню из-за плохой дороги. Водитель прямо говорил, что не хочет рисковать своей жизнью. Прокуратура же настаивает, главное — это факт нарушения закона. Исполняющий обязанности прокурора Шенкурского района Руслан Корнилаев сообщил, что по делу уже собраны необходимые доказательства. — На прошлых судебных заседаниях сторона обвинения представила собранные по делу доказательства, в том числе мы допросили свидетелей, осмотрели письменные материалы дела. Полагаю, что собранных по делу документов достаточно для признания вины подсудимого, — озвучил позицию обвинения прокурор. Отметим, что глава района от своих обязанностях не отстранён. После судебных разбирательств Виктор Парфёнов возвращается на рабочее место и решает насущные для жителей проблемы. Следующее судебное заседание назначено на 13 августа.