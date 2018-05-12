Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Алиеву накинули срок за любовь к терроризму

Московским окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-х-летнего гражданина Республики Таджикистан Мурода Алиева, который, отбывая наказание за незаконный оборот наркотиков в одной из исправительных колоний Архангельской области, публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Судом он приговорён к пяти годам лишения свободы.

С учётом неотбытой Алиевым части наказания по приговору Долгопрудненского городского  суда Московской области от 20.07.2010 г. ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и пять дней в колонии строгого режима. Также в течение двух лет ему запрещено осуществлять религиозно-просветительскую деятельность.

Судом установлено, что злоумышленник, придерживаясь идей радикальных течений ислама, оправдывал преступную деятельность террористических и экстремистских организаций, в т.ч. запрещённой в Российской Федерации МТО ИГИЛ. Действия Мурода Алиева были направлены и на возбуждение среди заключенных ненависти и вражды по отношению к последователям других религий и течений ислама, а также на унижение их человеческого достоинства.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма"), ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные публично") и ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") в отношении Алиева находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

Отметим, что преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками оперативных отделов исправительной колонии № 28, расположенной в Коношском районе Архангельской области, центрального аппарата УФСИН России по Архангельской области совместно с оперативниками РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

08 август 10:07 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (64)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20