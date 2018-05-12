Архангельская область: Алиеву накинули срок за любовь к терроризму

Московским окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-х-летнего гражданина Республики Таджикистан Мурода Алиева, который, отбывая наказание за незаконный оборот наркотиков в одной из исправительных колоний Архангельской области, публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Судом он приговорён к пяти годам лишения свободы.

С учётом неотбытой Алиевым части наказания по приговору Долгопрудненского городского суда Московской области от 20.07.2010 г. ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и пять дней в колонии строгого режима. Также в течение двух лет ему запрещено осуществлять религиозно-просветительскую деятельность.

Судом установлено, что злоумышленник, придерживаясь идей радикальных течений ислама, оправдывал преступную деятельность террористических и экстремистских организаций, в т.ч. запрещённой в Российской Федерации МТО ИГИЛ. Действия Мурода Алиева были направлены и на возбуждение среди заключенных ненависти и вражды по отношению к последователям других религий и течений ислама, а также на унижение их человеческого достоинства.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма"), ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии, совершенные публично") и ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") в отношении Алиева находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

Отметим, что преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками оперативных отделов исправительной колонии № 28, расположенной в Коношском районе Архангельской области, центрального аппарата УФСИН России по Архангельской области совместно с оперативниками РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.