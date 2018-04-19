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Хичкок в Архангельске. Над городом реют больные вороны

Больные птицы содержались в орнитологическом центре «Мата-Мата», где их выхаживал специалисты.

Клетка приглянулась местным хулиганам. Подростки решили высвободить птиц, нуждающихся в помощи (возможно, чувствовали себя освободителями). Ногой они сломали вольер и попытались скрыться. Затем хулиганы вернулись, чтобы птицы наверняка сумели выбраться.

Теперь сотрудники центра стараются найти нескольких серых воронов. Известно, что некоторых пропавших уже успели разыскать, и их жизни ничего не угрожает.

Стоит отметить, что на воле до сих пор находятся некоторые обитатели центра. По словам сотрудников, птицы не в том состоянии, чтобы выжить в таком большом мире совершенно одним.

 

10 июль 09:49 | : Происшествия

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