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Архангельск: Из кресла косметолога на больничную койку... потом в прокуратуру

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения заместителю директора по медицинской части общества с ограниченной ответственностью, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году жительница областного центра обратилась в салон, где ей оказана платная косметическая услуга-  процедура «Мезотерапия». При этом был нарушен порядок оказания медицинской помощи по профилю «косметология», так как указанная процедура может проводиться по назначению врача- косметолога и под его контролем, с первичным осмотром, сбором анамнеза и постановкой диагноза. Кроме того, потерпевшей инъекционно введены препараты, предназначенные для наружного применения. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, потерпевшая вынуждена пройти лечение в больнице с диагнозом «Аллегродерматит».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами полиции, куда с заявлением обратилась женщина, пострадавшая в результате инъекций.

Обвиняемый признал вину, загладил причиненный вред, принес свои извинения, решением суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

 

09 июль 10:04 | : Происшествия

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