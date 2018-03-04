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По рюмашке с адвокатом, или Как в Няндоме "работают" со свидетелями

В Няндоме адвокат убийцы в попытке защитить своего клиента напился с единственным свидетелем обвинения. В результате свидетель отказался от своих показаний и сообщил, что ничего не видел. Об этой фантасмагорической истории рассказывает портал «Невское время».

Речь идет об убийстве, которое совершил 57-летний местный житель в сентябре 2017 года. Обвиняемый вместе с двумя приятелями распивали спиртное. В какой-то момент между двумя мужчинами назрел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента ножом и оставил истекать пострадавшего кровью. Все это видел третий участник застолья. 

Именно его показания и смущали защиту. Когда свидетель неожиданно отказался от своих показаний и сообщил, что в момент убийства он спал, обвинение предоставило доказательство контакта адвоката и свидетеля. Выяснилось, что за 3 дня до слушания, защитник и свидетель вполне сносно провели время вместе. 

 

17 апрель 11:25 | : Происшествия

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