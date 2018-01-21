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Смерть на пороге. Северодвинскую горбольницу №1 проверят следователи

5 марта 2018 года днем 58-летняя жительница города Северодвинска доставлена в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница №1», однако не госпитализирована, отпущена домой. На улице состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась в результате разрыва аневризмы аорты. По данному сообщению о преступлении, размещенному в сети Интернет, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой возможно только в ходе предварительного следствия.

Напомним, что в октябре прошлого года региональное здравоохранение уже было ославлено на федеральных телеканалах историей с пациенткой 4-й горбольницы Архангельска – родственники нашли 90-летнюю Анну Зыкову в бессознательном с гематомами непонятного происхождения. Позже несчастная старушка отошла в мир иной

 

15 март 10:27 | : Происшествия

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