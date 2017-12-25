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В Архангельской области ФСБ накрыла фальшивых акцизных "филателистов"

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области раскрыта преступная схема поставки и реализации на территории региона контрафактной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

Установлено, что архангельский предприниматель приобретал у оптовых поставщиков г. Воронежа контрафактную алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками, которую перевозил большегрузным автомобильным транспортом в г. Архангельск и сбывал на территории Архангельской области.

В результате проведения спецоперации сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота изъята контрафактная алкогольная продукция на сумму более 6 миллионов рублей объёмом свыше 18 тысяч литров.

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску, на основании представленных РУФСБ материалов, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные в особо крупном размере»).

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Отметим, что реализация контрафактной алкогольной продукции наносит существенный ущерб экономическим интересам Российской Федерации в виде неуплаченных акцизных сборов, а употребление поддельных алкогольных напитков может нанести тяжкий вред здоровью потребителей.

13 февраль 14:54 | : Происшествия

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