"Оружейный барон" из Северодвинска идет под суд

В г. Северодвинске Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и владельца схрона с боеприпасами.

12 декабря 2017 года сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области на территории одного из гаражно - строительных кооперативов г Северодвинска обнаружен схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Из незаконного оборота изъяты: автомат Калашникова, снайперская винтовка Мосина, пистолет Макарова, а также патроны к ним.

В настоящее время владелец тайника установлен. Им оказался житель города корабелов 1979 года рождения. Проведенной экспертизой установлено, что изъятое огнестрельное оружие изготовлено из охолощённого и травматического оружия.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД России по г. Северодвинску по материалам РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконные хранение огнестрельного оружия и боеприпасов…»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.