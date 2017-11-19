За Чертока вступился Следственный департамент МВД РФ

В деле Дмитрия Чертока выявлены факты ненадлежащего расследования. К такому выводу пришел Следственный департамент МВД РФ.

Напомним, именно с фамилией Черток связывают частые отмены рейсов авиакомпании «Нордавиа» (при этом ВСЕ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК» И КОМПАНИИ «АЭРОПОРТЫ ПОМОРЬЯ» РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЙСОВ АВИАКОМПАНИЙ И ПАССАЖИРОВ).

По результатам служебной проверки начальник отделения СЧ СУ УТ МВД МВД России по СЗФО майор юстиции Р.С. Бутин был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Суть претензий. В сентябре 2017 года уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было передано из Санкт-Петербурга в Архангельск. По мнению представителей Дмитрия Чертока, сам факт возбуждения дела в СЗФО, а не в Архангельской области, говорит об игнорировании законов территориальной подследственности. Представители Чертока заявляют, что это дает основания сомневаться в объективности стороны обвинения, а также является подтверждением, что дело носит заказной характер.

Данный прецедент наблюдатели расценивают как серьезную победу стороны защиты.