Источники: В офисе "Архэнергосбыт" проходит обыск?

По данным, полученным участником Ассоциации «Вольное дело» сайтом Архсвобода от собственных источников, сегодня с утра проводятся обыски в офисе компании «Архэнергосбыт», что располагается на Обводном канале.

Проводится выемка документации…

Ранее АрхСвобода уже неоднократно сообщала о криминальных неприятностях в этой структуре, связанных с войной группы Марины Сечиной за рынок энергосбыта в Архангельской области.

04.05.2017

…Решение о задержании жуликов от Архэнергосбыта до сих пор не принимают.

Хотя уголовное дело в разгаре и фигуранты к посадке готовы… Уже год сидят на сухарях…

Говорят даже о том, что — в случае угрозы уничтожения «базы», необходимо будет брать штурмом здание Архэнергосбыта».

ИА RUSNORD ждет подтверждения данной информации…

P.S. Информация об обысках по линии ФСБ не подтвердилась, работает полиция. Редакция приносит извинения всем взволнованным этой информацией сторонам.