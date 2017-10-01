Страшная мама из Плесецкого р-на отправится на зону на 4 года

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 37-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с октября 2016 года по январь 2017 года подсудимая на почве личной неприязни к 17-летней дочери, которая делала ей замечания по поводу злоупотребления спиртными напитками, систематически оскорбляла несовершеннолетнюю и наносила той побои, причиняя ей физические и психические страдания. Также подсудимая не исполняла свои родительские обязанности, не принимала должных мер к обеспечению дочери продуктами питания, одеждой, удовлетворяя только свои собственные нужды.

О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе допроса подсудимая объяснила свои действия алкогольным опьянением и пояснила, что после возбуждения уголовного дела она трудоустроилась и прекратила употреблять спиртные напитки.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимой по совокупности приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.