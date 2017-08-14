На улицах Архангельска тетя торговала плохой рыбой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 20 сентября 2017 года у дома № 95 корпус 1 по улице Воскресенской в городе Архангельске подозреваемая с нарушением СанПиН осуществляла хранение и розничную торговлю рыбой, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей. Согласно протоколу лабораторных исследований в приобретенной в рамках оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка» продукции выявлены показатели бактерии группы кишечной палочки и другие опасные микроорганизмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.