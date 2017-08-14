Гибель на Соловках трех заготовителей водорослей признали криминальной

15 сентября 2017 года на месте возгорания деревянного дома на острове Малая Муксалма Соловецкого архипелага обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей. Для выяснения всех обстоятельств происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Следствию предстоит установить все детали произошедшего, а также причины возгорания. Назначены судебно- медицинские и пожарно- техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели по делу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.