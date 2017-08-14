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Светлану Бральнину уличили в мошенничестве на три миллиона

Из пресс-релиза Следкома:

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении главы муниципального образования «Котласский муниципальный район», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в крупном размере), выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Она также подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы подозреваемая, используя доверительные отношения и свой авторитет должностного лица муниципального образования, убедила трех человек передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Напомним, речь идет о Светлане Бральниной, которая в настоящий момент находится под домашним арестом. Впрочем, наблюдатели высказывают мнение, что в связи с новыми обвинениями мера пресечения может быть изменена.

 

21 сентябрь 08:55 | : Происшествия

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