Смертельный матрас. За гибель малютки ответят сотрудники Архангельской областной детской больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению электромеханика по медицинскому оборудованию отдела медицинской техники и инженера административно-хозяйственного отдела Архангельской областной детской клинической больницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, обвиняемые не обеспечили надлежащее техническое состояние матраса с электроподогревом, который в августе 2015 года использовался при проведении операции новорожденной девочки, получившей в результате смертельные ожоги. Обвиняемые должны были предвидеть возможность перегрева свыше предельно допустимой температуры матраса, который в нарушение требований неоднократно ремонтировался электромехаником по медицинскому оборудованию, вследствие чего произошли изменения в его заводской конструкции, а инженер не произвел его технический осмотр и не обеспечил правильную техническую эксплуатацию и работоспособное состояние, что повлекло гибель ребенка в медицинском учреждении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.