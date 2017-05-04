Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Смертельный матрас. За гибель малютки ответят сотрудники Архангельской областной детской больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению электромеханика по медицинскому оборудованию отдела медицинской техники и инженера административно-хозяйственного отдела Архангельской областной детской клинической больницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемые не обеспечили надлежащее техническое состояние матраса с электроподогревом, который в августе 2015 года использовался при проведении операции новорожденной девочки, получившей в результате смертельные ожоги. Обвиняемые должны были предвидеть возможность перегрева свыше предельно допустимой температуры матраса, который в нарушение требований неоднократно ремонтировался электромехаником по медицинскому оборудованию, вследствие чего произошли изменения в его заводской конструкции, а инженер не произвел его технический осмотр и не обеспечил правильную техническую эксплуатацию и работоспособное состояние, что повлекло гибель ребенка в медицинском учреждении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

12 июль 09:49 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2017 (88)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)


Деньги


все материалы
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.