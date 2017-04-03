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Лешуконь: Тайна лесной избушки

Вчера днем в лесной избе, расположенной в 210 км от села Лешуконское, обнаружены тела двух 56-летних жителей деревни Родома без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчины приехали в лес на рыбалку и остановились в избе, печь которой была неисправна, либо имела место ее неправильная эксплуатация.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

25 апрель 11:23 | : Происшествия Архангельская область Лешуконь трупы отравление угарный газ лес избушка рыбалка

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