В администрации Котласского района проходят обыски. Причины и следствия

Как уже сообщало ИА RUSNORD со ссылкой на собственные источники, сотрудниками ФСБ проводятся обыски в администрации Котласского района Архангельской области.
Предполагается, что это связано с хищениями и злоупотреблениями со стороны руководства и сотрудников администрации. Напомним, что 12 января т.г. сотрудниками ФСБ был задержан начальник имущественно-хозяйственного комплекса администрации Александр Шумилов, в отношении которого было возбуждено несколько уголовных дел.
Вероятно, в ходе расследования у ФСБ появились вопросы и к другим чиновникам.
Напомним, Шумилов был задержан 10 января в связи со срывом отопительного сезона в Сольвычегодске, но уже в середине марта вышел из ИВС.
В конце прошлого года жители Сольвычегодска (Архангельская область) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с отоплением. «Холода пришли в наши дома с начала отопительного сезона, а именно с 16 сентября 2016 года. На конец ноября в большинстве квартир стоит температура не более 14 градусов, есть квартиры, где всего 7 градусов, что далеко от СанПиНов», — говорилось в обращении, направленном на имя главы государства.
Жители отмечали, что в течении более полугода — с мая по ноябрь — горячая вода в квартирах была считанное число дней. Кроме того, в детском саду «Солнышко» и детском доме температура также далека от нормы. «Дети постоянно болеют, многие родители детей в садик просто не водят. Детей из квартир, где низкая температура, родители отправляют жить к родственникам в дома с печным отоплением. Жители города вынуждены выживать, кто как может», — говорилось в обращении.
«По факту отопительный сезон в городе Сольвычегодске провален. Глава Котласского района Светлана Бральнина, как ответственное лицо, дезинформирует правительство Архангельской области о прохождении отопительного сезона, говоря им, что все держит на контроле. Но от этого личного контроля в городе теплее не стало. А вся северная зима ещё впереди», — было отмечено в обращении, подписи под которым поставили более 150 жителей. Всего в Сольвычегодске проживают около 2 тыс. человек.
В марте 2017 года с открытым письмо к президенту РФ Владимиру Путину обратился директор ресурсоснабжающей организации – ООО «КотласСтрой-Инвест» Алексей Мильков. В преддверие намеченного на конец марта Международного Арктического форума он пытался обратить внимание Москвы на критическую ситуацию в Сольвычегодске. Также Мильков сообщал о том, что с ним, несмотря на то, что он с декабря отапливает Сольвычегодск, никто не рассчитался. Речь идет о суммах, которые уже на март превышали 20 млн рублей.
Сегодня ситуация такова, что очистные сооружения, размороженные и вышедшие из строя в период сильных холодов, не работают. Канализационные стоки стекают прямо в реку Вычегда.
Все происходящее старательно замалчивается местной и районной властью, - и это несмотря на то, что еще в январе было заявлено о том, что последствия разморозки будут устранены, необходимые ремонты, в том числе на очистных сооружениях, проведут, и весну город-курорт встретит достойно.
Напомним, также, что в начале начале года Собрание депутатов Котласского района поставило «неуд» главе Светлане Бральниной – фактически, это «фи» должно было означать крах ее политической карьеры. Но этот «неуд» в вышестоящем руководстве как будто не заметили…
Как отметил еще в марте в разговоре с журналистом ИА RUSNORD бывший первый зам главы района Евгений Седунов, проработавший в этой должности 10 лет при Николае Неронове, удивляет, что Светлана Бральнина так бездарно упускает время: по сути, району надо биться за вхождение в областные и федеральные программы, чтобы решить вопрос с реконструкцией очистных сооружений. По словам Седунова, если еще месяц прождать, то летом уже точно не будут начаты никакие работы – и ситуация зимы 2016\2017 повторится снова – и уже с более тяжелыми последствиями. Но ничего не делается. Более того, каждые две недели у Бральниной меняется люди, которых берут на должность и.о. комитета по управлению госимуществом, - они приходят и уходят. Уволилась заместитель Бральниной Елена Чецкая. Бюджет района – банрот, выплаты идут только по социальным обязательствам. На развитие денег нет.
ИА RUSNORD следит за ситуацией.