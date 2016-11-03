Ручей в бассейне реки Мезень очистят от нефтепродуктов (Архангельская область)

Причиной загрязнения реки стали проливы и утечки нефтепродуктов в 90-е годы.
Источник нефтяного загрязнения реки Мезень, которая является основным ресурсом для водоснабжения одноименного города в Архангельской области, ликвидируют спустя более 20 лет после загрязнения. На это потребуется около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
"Минприроды России в рамках реализации приоритетного проекта "Чистая страна" выделяет субсидию в размере более 12 млн рублей. Денежные средства будут направлены на ликвидацию нефтяного загрязнения в водоохранной зоне ручья Кузнецов, который впадает в реку Мезень", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, площадь загрязнения составляет 0,15 га, однако участок пропитан нефтепродуктами, и остается опасность попадания солярки в водоносные горизонты. На загрязненном участке ручья необходимо провести работы по выемке донных отложений, удалению и утилизации пропитанного нефтепродуктами грунта, последующей планировке территории и посеву многолетних трав.
Основная причина загрязнения ручья и прилегающей территории - проливы и утечки нефтепродуктов, произошедшие еще в 90-е годы в месте, где ранее находилась войсковая часть.
Первые работы по экологической оценке и локализации последствий техногенного загрязнения были проведены еще в 2012 году. В ходе дополнительных изысканий специалисты установили: риск дальнейшего просачивания нефтепродуктов в водоносные горизонты сохраняется.
Река Мезень является основным источником водоснабжения города Мезени. Загрязнение нефтепродуктами Кузнецова ручья бассейна реки Мезень и подземных вод происходит в течение нескольких лет.
Источник: ТАСС