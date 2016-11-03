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В Северодвинске обманутый дольщик обогатился за счет застройщика

Как сообщает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал», сразу два суда различных инстанций присудили крупные суммы в пользу обманутого дольщика.

"По нашим данным, 31 октября Северодвинский городской суд частично удовлетворил исковые требования северодвинца к ЖК «Солнечный» (на ул. Карла Маркса между Трухинова и Арктическая). Суд присудил выплатить уплаченную дольщиком сумму в размере 475 тысяч рублей, а также 100 тысяч рублей штрафа. Истец не согласился с этим решением и подал апелляцию в областной суд.

Недавно Архангельский областной суд изменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать с застройщика 500 тысяч и штраф в размере 1 миллион 69 тысяч рублей в пользу дольщика.

Иск был связан с тем, что застройщик нарушил условия передачи объекта долевого строительства. Дольщик решил расторгнуть контракт, так как ему предлагали почти на год перенести сроки сдачи объекта".

07 февраль 11:33 | : Происшествия

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