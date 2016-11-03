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РУФСБ по Архангельской области продолжает отлавливать в интернете экстремистов

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда Архангельской области в отношении двадцатишестилетнего жителя областного центра Максима Бондарева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по признакам национальности совершенные публично»), ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей»), ч.1 ст. 222.1. УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»).

Следствием и судом установлено, что злоумышленник в 2015 – 2016гг., испытывая неприязнь к представителям определённой этнической группы, разделяя экстремистские убеждения, с целью осуществления призывов к осуществлению экстремисткой деятельности разместил в сети Интернет в свободном доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые записи, фотоизображения, видеозаписи, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда национальных групп.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Бондарев незаконно приобрёл и хранил у себя дома взрывчатое вещество, которое было изъято сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело в отношении указанного лица находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

В суде Максим Бондарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За совершённые преступления суд определил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в сумме 10 тысяч рублей.

06 февраль 10:16 | : Происшествия

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