РУФСБ по Архангельской области продолжает отлавливать в интернете экстремистов

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда Архангельской области в отношении двадцатишестилет
Следствием и судом установлено, что злоумышленник в 2015 – 2016гг., испытывая неприязнь к представителям определённой этнической группы, разделяя экстремистские убеждения, с целью осуществления призывов к осуществлению экстремисткой деятельности разместил в сети Интернет в свободном доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые записи, фотоизображения, видеозаписи, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда национальных групп.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыс
Уголовное дело в отношении указанного лица находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.
В суде Максим Бондарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. За совершённые преступления суд определил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штраф в сумме 10 тысяч рублей.