Олег Кодола: А процесс идет... Подробности

Независимый гид, блогер, участник Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола описывает перипетии судебного процесса:
Процесс идёт... Меня пока судят, следующий суд по "личной тайне" Магида и Тютюкова - 3-го февраля... Я же пока рассылаю разные письма... До этого отправил в Генеральную прокуратуру, ФСБ, Следственный комитет и Администрацию президента. Вчера руки дошли до письма губернатору, тем более, что появились новые интересные подробности... В моих запросах начала фигурировать... администрация Приморского района. Ко мне попало заключение юристов, подготовленное для Арбитражного суда другим предприятием, но именно по тому же забору на причале "Хета"...) Пусть это не лицензионная копия, но квалификация юристов видна сразу.
Вырисовывается ещё более любопытная картина:
1. Магид и Тютюков сговорились об осуществлении незаконных действий для развития собственных "бизнесов" путём давления на мой бизнес и бизнес моих партнёров...
2. Каким-то образом они договорились с администрацией Приморского района о незаконном выделении земельного участка, находящегося в федеральной собственности. (А может - не они? Может, помог Роман Викторович, о котором друзья упоминают в ролике?)
3. Магид исполнил условия сговора - ограничил доступ к береговой линии, прикрываясь незаконным распоряжением администрации Приморского района.
4. Действия Магида (перекрытие доступа к береговой линии забором) были признаны прокуратурой незаконными.
5. Дело о незаконном выделении земельного участка рассматривается в Арбитражном суде.
Вот, собственно, я и прошу губернатора дать оценку действиям его подчинённых, а то что-то молчит губерния... Стесняются, наверное.