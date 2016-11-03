Допился... и убил. Банальная история из Мезени

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении 26-летнего жителя Мезенского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), ч.3 ст. 30, п. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом) и п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
По версии следствия, 4 мая 2016 года днем в карьере у села Долгощелье Мезенского района после совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и его знакомыми в возрасте от 16 до 32 лет, включая старшего брата, произошла ссора. Обвиняемый на мопеде съездил домой, где вооружился охотничьим ружьем «ТОЗ-34ЕР». Вернувшись обратно, он с целью убийства произвел несколько выстрелов в находившихся с ним ранее в одной компании лиц. В результате полученных ранений один пострадавший скончался на месте преступления, двум молодым людям, включая несовершеннолетн
В заявлении о явке с повинной подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением. Также он пояснил следователю, что поехал за ружьем после того как в процессе празднования двух дней рождений один из гостей его оскорбил, а старший брат с другом за него не заступились.
В ходе допросов в качестве обвиняемого он свою вину признал, раскаялся в содеянном.