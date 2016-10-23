Испорченное Рождество. В ненецком кафе детей потчевали сальмонеллой

6 января 2017 года 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет, проживающих в интернате в поселке Каратайка Ненецкого автономного округа, принимавших пищу в кафе- столовой Каратайского потребительского общества, были госпитализирован
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза. Дети в настоящее время находятся в больнице на лечении. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
Дело принято к производству Нарьян- Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.