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Испорченное Рождество. В ненецком кафе детей потчевали сальмонеллой

6 января 2017 года 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет, проживающих в интернате в поселке Каратайка Ненецкого автономного округа, принимавших пищу в кафе- столовой Каратайского потребительского общества, были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу с симптомами пищевого отравления. В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis). По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза. Дети в настоящее время находятся в больнице на лечении. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Дело принято к производству Нарьян- Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

18 январь 09:03 | : Происшествия

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