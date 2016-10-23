Руководитель "Спецтреста № 2" (г. Мирный) идет под суд за долги по зарплате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению бывшего руководителя ЗАО «Спецтрест №2» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, с февраля 2016 года по настоящее время обвиняемый не выплатил заработную плату более чем 100 работникам филиала №1, расположенного в городе Мирный, при этом сумма задолженности по оплате труда превысила 25 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на имущество ЗАО «Спецтрест №2» стоимостью более 100 млн рублей.
В ходе допроса обвиняемый вину не признал.