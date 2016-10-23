Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Руководитель "Спецтреста № 2" (г. Мирный) идет под суд за долги по зарплате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению бывшего руководителя ЗАО «Спецтрест №2» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, с февраля 2016 года по настоящее время обвиняемый не выплатил заработную плату более чем 100 работникам филиала №1, расположенного в городе Мирный, при этом сумма задолженности по оплате труда превысила 25 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество ЗАО «Спецтрест №2» стоимостью более 100 млн рублей.

В ходе допроса обвиняемый вину не признал.

17 январь 09:06 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (72)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.