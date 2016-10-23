Пока вы спали. Почему так долго ловили маньяка-полицейского?

За волнениями сюрпризами ушедшего года и волнениями наступившего как-то мимо автора Итогов прошло дело новоиспечённого иркутского маньяка. Михаил Попков – бывший мент. Что само по себе уже страшно, ибо такой человек наделён особыми полномочиями и табельным оружием. К тому же форма блюстителя правопорядка предполагает доверие к нему граждан. Прибавьте к этому специально подготовленный, изощрённый ум, рассчитанный на проведение оперативных комбинаций. Это вам не недоучка Чикатило с отталкивающей внешностью.
Так вот, новый маньячина в течение многих лет насиловал и убивал женщин. Его поймали и в 2015 году приговорили к пожизненному лишению свободы за два десятка убийств и покушений. Однако потом он взял на себя вчетверо большее число жертв и на сегодняшний день признался в 60 убийствах, совершенных в период с 1992 по 2007 год. Что ему за это грозит? Не более, чем уже дали – пожизненное заключение. И, главное, режим не ужесточишь, он и так в этих лебедях-дельфинах строже некуда.
В общем и целом, его откровения вполне вписываются в сценарий «плохой мент»: - встретил двух девушек по дороге, предложил подвезти, те согласились (отказать человеку в форме может себе дороже выйти), остановился в безлюдном месте, убил и изнасиловал… или в обратном порядке. Таких двойных убийств у Попкова целый набор, причём родственники жертв свидетельствуют, что их девочки были крепкими и могли постоять за себя.
Паралич воли у общества? Ещё в 90-х в материалах по знаменитому маньяку «Фишеру» я читал призыв психолога-криминалиста ко всем, кто попал в лапы к подобному чудовищу – сопротивляйтесь из последних сил до последнего, на жалость или снисхождение таких нелюдей не рассчитывайте, бесполезно. Потом было интервью известной актрисы Юлии Рутберг, в которой она призывала своего сына в подобной ситуации соглашаться на любые прихоти нелюдя, лишь бы был шанс сохранить себе жизнь. По-моему, общество послушалось именно её…
Впрочем, следователи утверждают, что милиционер-маньяк от природы был очень силён, к тому же в молодости работал могильщиком, занимался лыжным спортом и стал кандидатом в мастера спорта по биатлону. Он и в камере СИЗО поддерживал форму, отжимался по 50 раз за один подход.
Почему подобное громкое дело не освещалось в СМИ? А правильно делали, у распиаренных маньяков часто появляются последователи и подражатели. Тот же Попков устроил заочное соревнование в кровавости с Андреем Чикатило, старался «обогнать» его по жертвам, по сею пору хвастается перед следователями и конвойными толщиной томов своего дела. Он, как маленький мальчик, после уборки своей комнаты хвастающейся маме всё новыми и новыми чистыми местами. Тем более, что Попков изначально называл себя «санитаром общества»… вот вам и готовая ассоциация.
Попков безостановочно пишет ходатайства, сообщая всё новые криминальные эпизоды. Из-за этого и откладывается его отправка в колонию особого режима. Что выгодно с учётом его безразмерного срока, ведь режим в следственном изоляторе априори мягче.
Впрочем, опытные следователи сомневаются в правдивости показаний «мента из Преисподнии». Так, Владимир Калиниченко, вот уж кто на маньяках «собаку съел» (не путать с Гришковцом), утверждает, что для особей этого типа характерно преувеличивать свои «достижения»: «У маньяка есть особенное свойство - он полностью отдает отчет своим действиям, но не может их контролировать. При этом он осторожен и расчетлив. Поэтому совершить то количество убийств, в коих сейчас кается Попков, было невозможно. За десять лет почти сотня женщин! И это на достаточно маленькой территории!».
Впрочем, этот бывший следователь по особым делам в советской прокуратуре также считает, что маньяк в силу личностных особенностей часто не в состоянии вспомните все жертву сразу… уже в камере они постепенно всплывают из глубин его тёмного подсознания.
Следствием установлено, что Попков бесчинствовал в небольшом Ангарске (оттуда его главное оперативное прозвище – ангарский маньяк) около 20 лет. В это время в городе пропадали женщины, преимущественно в вечернее и ночное время. Погибшими в основном являлись молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Почти все жертвы на момент убийства были пьяны, то есть, по общепринятым в нашем обществе понятиям, «вели аморальный образ жизни» и «находились в группе повышенного риска». Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах. Убивали несчастных «разнообразно» - с помощью ножа, топора, сапожного шила, отвёртки, удавки…
Лично у меня возникает вопрос – почему не устраивали облаву именно на маньяка, не поднимали все силы и специалистов, которые есть в России? И сразу же на него отвечаю – потому что жертвами Попкова становились женщины, возвращавшиеся поздним вечером из гостей или из баров, а также выходившие из дома в магазин за спиртным. Дальше срабатывал известный обывательский стереотип – сама виновата… искала приключений и нарвалась на них. И попробуйте разубедить меня…
Кстати, уже упомянутый охотник за маньяками следователь Калиниченко убеждён, что семья Попкова, если и не знала точно, то догадывалась о его похождениях. И опять аналогия – у Андрея Чикатило также была семья, и его родственники прекрасно видели, что глава семейства носит в своем портфеле вазелин, удавку и нож… явно не на пикник собрался.
Знаете, что в этой истории поражает? К тому, что среди нас могут жить маньяки, мы привыкли ещё в перестройку, в период гласности, когда СМИ, как подорванный, зарабатывали на чрезвычайных происшествиях, до которых таким охочим оказался вчерашний строитель коммунизма. До этого от нас подобные ужасы тщательно скрывали, даже знаменитый «Мосгаз»-Ионесян был, скорее, персонажем дворового фольклора, чем реальным убийцей, держащим в страхе всю Москву.
Но именно Андрей Чикатило так прочистил мозги всем – и обществу, и специалистам, что маньячным феноменом стали заниматься всерьёз на самом высоком уровне, что правоохранительном, что медицинском.
И вот очередного проглядели, пару раз задерживали и отпускали. Все мы в опасности… так и докладывать?
Леонид Черток