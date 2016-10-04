Бывший сотрудник УМВД России по Архангельской области хапал не по чину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Архангельской области» выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, предусмотренный ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По версии следствия, в 2013- 2015 г.г. начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Архангельской области» неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам составлять фиктивные рапорта о необходимости оказания материальной помощи. В последующем издавались приказы о премировании, на основании которых сотрудникам выплачивались денежные средства, которые они передавали начальнику. В результате указанных действий у УМВД России по Архангельской области похищено 200 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственн