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Бывший сотрудник УМВД России по Архангельской области хапал не по чину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Архангельской области» выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности, предусмотренный ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

 

По версии следствия, в 2013- 2015 г.г. начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Архангельской области» неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам составлять фиктивные рапорта о необходимости оказания материальной помощи. В последующем издавались приказы о премировании, на основании которых сотрудникам выплачивались денежные средства, которые они передавали начальнику. В результате указанных действий у УМВД России по Архангельской области похищено 200 тысяч рублей.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

13 январь 10:06 | : Происшествия

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