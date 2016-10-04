Архангельск: Хотел убить... да не вышло

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за угон транспортного средства 29-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, п. «а,в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ (приготовление к похищению человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия) и ч.1 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству, сопряженное с похищением).
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, из мести к бывшей сожительнице, написавшей заявление о привлечении его к уголовной ответственности за угрозы убийством, а также желая избежать уголовного преследования, решил совершить ее похищение и убийство. Реализуя преступный умысел, обвиняемый предпринял активные действия к организации преступления, в том числе к приисканию соучастников преступления. О приготовлении к совершению особо тяжкого преступления стало известно сотрудникам правоохранительн
12 сентября 2016 года ночью в пути следования к месту проживания потерпевшей, которую с целью убийства подозреваемый планировал вывезти в Плесецкий район, организатор преступления задержан сотрудниками полиции.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.