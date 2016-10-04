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Честный участковый проживает в Няндоме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы города Няндома, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По предварительной версии, 9 декабря 2016 года днем по месту жительства в городе Няндома подозреваемая, будучи привлеченной к административной ответственности за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости, положила в рабочую папку участкового уполномоченного ОМВД России «Няндомский» взятку в размере 5 тысяч рублей. За денежное вознаграждение подозреваемая рассчитывала получить его покровительство, что позволило бы ей продолжить заниматься незаконным сбытом спиртосодержащей жидкости. Представитель власти от взятки отказался и пресек ее противоправные действия.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за мелкое взяточничество предусматривает наказание от штрафа до 1 года лишения свободы.

11 январь 10:02 | : Происшествия

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