МОЛНИЯ: Дмитрий Таскаев вернулся в Архангельск. Суд утвердил условно-досрочное освобождение

По информации редакции ИА RUSNORD сегодня в Архангельск из мест заключения вернулся самый яркий политик регионального уровня конца девяностых – начала нулевых Дмитрий Таскаев. Состоявшийся в последних числах декабря суд утвердил ему условно-досрочное освобождение.
Напомним, что долгие годы Дмитрий Таскаев был лицом праволиберального движения Поморья, возглавлял объединение «Наш дом – Архангельская область» (СПС и «Яблоко»), без проблем проходившее на выборах в областное Собрание депутатов, сам был вице-спикером.
Однако в конце нулевых связался с «Единой Россией», став руководителем администрации при губернаторе Михальчуке. После отставки перешел на работу в САФУ заместителем ректора по инфраструктурному развитию, позже был арестован в собственном кабинете при обстоятельствах, до сих пор вызывающих вопросы у общественности.
Редакция агентства поздравляет Дмитрия и его близких с окончанием всех бед, желает ему скорейшей адаптации на воле и возвращения к активной жизни.