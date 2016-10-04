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МОЛНИЯ: Дмитрий Таскаев вернулся в Архангельск. Суд утвердил условно-досрочное освобождение

По информации редакции ИА RUSNORD сегодня в Архангельск из мест заключения вернулся самый яркий политик регионального уровня конца девяностых – начала нулевых Дмитрий Таскаев. Состоявшийся в последних числах декабря суд утвердил ему условно-досрочное освобождение.

Напомним, что долгие годы Дмитрий Таскаев был лицом праволиберального движения Поморья, возглавлял объединение «Наш дом – Архангельская область» (СПС и «Яблоко»), без проблем проходившее на выборах в областное Собрание депутатов, сам был вице-спикером.

Однако в конце нулевых связался с «Единой Россией», став руководителем администрации при губернаторе Михальчуке. После отставки перешел на работу в САФУ заместителем ректора по инфраструктурному развитию, позже был арестован в собственном кабинете при обстоятельствах, до сих пор вызывающих вопросы у общественности.

Редакция агентства поздравляет Дмитрия и его близких с окончанием всех бед, желает ему скорейшей адаптации на воле и возвращения к активной жизни.

10 январь 15:03 | : Происшествия

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