Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как отдохнула Коряжма

В новогодние праздники (с 1 по 8 января) отделение скорой помощи Коряжемской городской больницы обслужило 505 вызовов (за этот же период 2016 года – 379), к детям скорая выезжала 108 раз (в это же время прошлого года - 55).

Как отметила заведующая отделением Наталья Нагорная, в сутки в праздники поступало от 50 до 70 вызовов, тогда как в будни в среднем – 40. «В основном к людям с повышенным давлением, высокой температурой, заболевшим ОРВИ и обострением хронических заболеваний. Среди вызовов 33 (в 2016 – 43) были к получившим травмы и 18 (в 2016 – 32) – к пациентам в алкогольном опьянении», - уточнила Наталья Нагорная.

Медики скорой оказывали помощь обмороженным: один мужчина отморозил на дачах стопы, второй в городе – кисти рук. Зарегистрирована помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, в новогодье 2016 года ДТП с пострадавшими было 4. И если в прошлые годы медики службы 03 оказывали помощь пациентам с ножевыми ранениями, то нынче таковых, слава богу, не было.

(«Трудовая Коряжма»)

 

10 январь 10:59 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (25)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.