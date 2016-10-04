Как отдохнула Коряжма

В новогодние праздники (с 1 по 8 января) отделение скорой помощи Коряжемской городской больницы обслужило 505 вызовов (за этот же период 2016 года – 379), к детям скорая выезжала 108 раз (в это же время прошлого года - 55).
Как отметила заведующая отделением Наталья Нагорная, в сутки в праздники поступало от 50 до 70 вызовов, тогда как в будни в среднем – 40. «В основном к людям с повышенным давлением, высокой температурой, заболевшим ОРВИ и обострением хронических заболеваний. Среди вызовов 33 (в 2016 – 43) были к получившим травмы и 18 (в 2016 – 32) – к пациентам в алкогольном опьянении», - уточнила Наталья Нагорная.
Медики скорой оказывали помощь обмороженным: один мужчина отморозил на дачах стопы, второй в городе – кисти рук. Зарегистрирована помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, в новогодье 2016 года ДТП с пострадавшими было 4. И если в прошлые годы медики службы 03 оказывали помощь пациентам с ножевыми ранениями, то нынче таковых, слава богу, не было.