В Архангельской области за ЖКХ стали реально сажать

Районный суд Няндомы приговорил Вадима Козырина к четырём годам колонии общего режима.
Установлено, что в январе и феврале 2014 года директор муниципального предприятия, которое обслуживало жилфонд, заключил фиктивные договоры аренды транспортного средства и подряда на вывоз жидких бытовых отходов. Таким образом руководитель растратил 214 тысяч рублей из средств предприятия.
С апреля по ноябрь того же года он фиктивно трудоустроил в МУП работника, которому начислялась зарплата. Растрата составила более 227 тысяч рублей.
Вину подсудимый не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.