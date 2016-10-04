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В Архангельской области за ЖКХ стали реально сажать

Районный суд Няндомы приговорил Вадима Козырина к четырём годам колонии общего режима.

Установлено, что в январе и феврале 2014 года директор муниципального предприятия, которое обслуживало жилфонд, заключил фиктивные договоры аренды транспортного средства и подряда на вывоз жидких бытовых отходов. Таким образом руководитель растратил 214 тысяч рублей из средств предприятия. 

С апреля по ноябрь того же года он фиктивно трудоустроил в МУП работника, которому начислялась зарплата. Растрата составила более 227 тысяч рублей. 

Вину подсудимый не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

09 январь 14:03 | : Происшествия

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