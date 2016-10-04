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Садист из Котласа истязал родную дочь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

По версии следствия, с ноября по декабрь 2016 года по месту жительства в городе Котласе подозреваемый на почве личной неприязни к 16-летней дочери наносил той побои, причиняя несовершеннолетней физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя вместе с матерью обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, в том числе мать потерпевшей.

09 январь 08:38 | : Происшествия

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