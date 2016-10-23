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Полиция Архангельска: Ваши дети в опасности!

23 декабря 2016 года с 14 до 14.30 часов на проспекте Троицкий между улицами Садовая и Гайдара в городе Архангельске неизвестный мужчина схватил 11-летнюю девочку и потащил ее по тротуару в сторону улицы Вологодская. На крики о помощи отреагировал прохожий, который помог ребенку освободиться, после чего злоумышленник (на фотороботе) скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего).

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, а также мужчину и двух женщин, которые стали очевидцами происходящего, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО, расположенный по адресу: г. Архангельск, проспект Ломоносова, 206, по номерам телефонов: (8182) 28-63-66 (8182), либо в органы полиции: (8182) 28-60-22, 02.

 

К фотороботу: может быть одет в болоньевую куртку темного цвета, болоньевые штаны черного цвета, на голове вязаная шапка. Рост 165-170 см. Глаза голубые. На лице может быть щетина с проседью.

 

 Следственными органами СК России разработана памятка для детей и взрослых как не стать жертвой преступления, с которой Вы можете ознакомиться на нашем сайте: http://arh.sledcom.ru/protect_children/item/1050730/ (в рубрике «Защитим детей») и довести до сведения близких людей.

29 декабрь 12:26 | : Происшествия

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