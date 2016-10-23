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"Ну, щас вы у меня согреетесь...". В Сольвычегодске произведен теракт?

Как сообщает региональная Служба спасения, в минувшее воскресенье в 6.30 утра в пожарную охрану Сольвычегодска Котласского района раздался звонок с сообщением о поджоге здания местной администрации. Позвонил сам виновник пожара. Напомним, в городе был сорван отопительный сезон и его жители страдают от жуткого холода.

Подробности случившегося таковы. Мужчина облил горючим и поджег угол двухэтажного деревянного здания по ул. Советской. Не дожидаясь, пока огонь разгорится, поджигатель позвонил в пожарную охрану. Возгорание затушили в считанные минуты. Здание спасено, огнем повреждена наружная стена на 2 кв.м. Мотивы зачинщика пожара выясняют сотрудники полиции.

Впрочем, как считают наши коллеги из ИА «Беломорканал», и так всё понятно…

26 декабрь 09:54 | : Происшествия

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