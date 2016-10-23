Архангельский пацан нашел много наркоты. Но следствие ему почему-то не верит

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).
По версии следствия, 19 декабря 2016 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у несовершеннолетн
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что нашел наркотик.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственн