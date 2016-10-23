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Архангельский пацан нашел много наркоты. Но следствие ему почему-то не верит

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, 19 декабря 2016 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у несовершеннолетнего учащегося техникума обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что нашел наркотик.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

23 декабрь 08:57 | : Происшествия

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