...а кому мать родная. Впечатление от посещения архангельских магазинов

Спад – это когда сосед теряет работу.
Кризис – когда работу теряете вы.
(неизвестный автор)
Пройдясь в минувшую субботу по Архангельским магазинам, мы могли испытать шок от увиденных цен. Особенно меня поразил сетевой магазин ТС «Лента», где цены на отдельные виды продукции поднялись на 70%.
Как часто бывает, отдельное событие, вызывает потребность разобраться в ситуации – почему такое случается, докопаться до причин, и понять – можно ли было избежать таких последствий.
1861—1865 годах в Штатах разразилась Гражданская война, на которой Джон Рокфеллер, молодой бизнесмен со своим капиталом в 800 долларов и заемным в 3200 долларов сумел заработать более двух миллионов чистой прибыли, продавая керосин и смазочные масла обеим воюющим сторонам, который впоследствии сколотил свою знаменитую семейную империю зарабатывая последовательно на Первой и Второй мировых войнах.
Вот и у нас, вследствие последних событий и кризисом с Украиной, у многих северных бизнесменов появилась желание заработать на этом. Конечно понятно, что ситуация на рынке, резкое увеличение курса доллара и евро способствую появлению панических настроений и желанием сыграть на этом, т.е. заработать, пойдя по пути Рокфеллера.
Рынок диктует свои законы, с 1996 в российском законодательстве отсутствует понятие «спекуляция», поэтому каждый может продать тот или иной товар, или услугу за любую цену, лишь бы нашелся покупатель. Поэтому коммерческие структуры быстро поднимаю цены на свои товары и услуги и часто многие залежалые товары, купленные за сущие копейки, уходят на 500 % дороже.
Они ничего не потеряют от сложной ситуации в стране, доход их заметно увеличится, прямо пропорционально ажиотажному спросу на их товары и услуги. Им такая ситуация даже выгодна.
А что с бюджетником и пенсионером? Который теряет свой доход пропорционально поднимающимся ценам. А таких людей у нас немало – 75 % населения, причем электорального – именно они максимально обеспечивают приход избирателей на выборы, бизнесмены туда не спешат. Ведь не случайно наши зарубежные «партнеры» и завели нас на эту экономическую «площадку» своими санкциями.
Есть ли выход из этой ситуации?
Конечно есть – это регулируемый рынок в чрезвычайной ситуации.
Почему этого не происходит, кто виноват и что делать?
Будучи студентом Исторического факультета Архангельского педагогического института, мне повезло прослушать еще в 1987 году факультативный курс Михаила Николаевича Супруна «Архангельск в годы войны 1941-1945 годов», где было исследована организация обороны и регулирования жизни в годы тяжелой войны. Работа военных, советских и партийных органов. Именно благодаря слаженной работе в городе удавалось держать порядок, бороться с голодом, спекулянтами и диверсантами, одновременно поддерживая высокий патриотический настрой населения.
Нашим чиновникам не мешало бы ознакомится с этой работой и применять ее в практике сегодняшний событий.
К сожалению, то, что у нас происходит с регулированием рынка, можно назвать одним слом – «ждем-с» указаний сверху, т.е. с того самого верху.
Буквально на третий день вышеупомянутых трагических событий с названием «спецоперация» подошел срок прохождения технического обслуживания моего автомобиля, и если, за неделю до этого услуга стоила 10 000 рублей, то в день проведения работ ее цена выросла на 50%.
Обратившись, в связи с этим в Антимонопольный комитет по Архангельской области за помощью – услышал в ответ «в соответствии с действующим законодательством, напишите заявление, приколите чек за услугу и в течении месяца мы дадим ответ». На что я им ответил «А Вы уверены, что с таким подходом вы будете через месяц существовать?»
Антимонопольный комитет, это еще та структура, мне пришлось за последние лет 20 туда обращаться неоднократно. Вы думаете хоть раз я получил какое-то реагирование на свой вопрос вместо формальной отписки – ни разу. Причем мне всегда говорили более «сведующие» товарищи – не обращайся, бесполезно, получишь вежливый отказ. А кто ни будь из читателей получал хоть какое-то реагирование оттуда?
Позвонив в администрацию губернатора с тем же вопросом – получил ответ, что вопросом регулирования рынка они не занимаются и отправили... в Антимонопольный комитет.
Вот и все – реагирование местной власти свелось к нулю. т.е. к мониторингу цен на особо важные продукты питания.
Существует ли механизм регулирования рынка уже сейчас?
Да есть: ст.185.3 УК РФ «Манипулирование рынком», ее вполне можно применять для регулирования ситуации при желании. Только желания нет.
Можно ведь было создать какой-то «Комитет по регулированию рынка в чрезвычайных условиях» специальным Решением Губернатора, который реагировал не только на любой звонок о нарушении ценовой политики, но и сам действовал на опережение, проводя фатальные проверки, и исправляя сложившуюся ситуацию.
Существующий механизм власти не подразумевает инициативу. Только указание сверху. Нет никаких конкретных указаний – значит действовать никто не будет. Даже если есть на то законные основания.
Это основа системы управления сегодня. Она подразумевает централизацию управления по всем властным структурам, полное отсутствие самостоятельно принимаемых решений, деполитизацию и деидеологизацию системы управления.
Сегодня губернаторы не являются субъектами политической власти. Они только исполнительная власть на местах. Никто у них не спрашивает совета по тем или иным вопросам, а также их отношение к тем или иным событиям – они исполнители распоряжений сверху.
На мой взгляд? это не правильный подход. Посмотрите – в Советском Союзе главный орган власти –Политбюро - всегда интересовались мнением на местах, их политическом настроении.
А в США – там даже президент не может вмешиваться в дела губернаторов и его всегда интересует их отношение к внутренним событиям.
Слабость такой управленческой политики на местах еще и в том, что кроме всего она еще и аполитична, следовательно, Центральная власть не может рассчитывать на их полную политическую поддержку со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Патриотические настроения, а их по разным оценкам на момент начала «военной операции» было от 60% до73% будут снижаться, если не будет решена проблема снижения уровня жизни населения. Сегодня начался рост т.н. прослойки «болота» - люди, которые не знают, как отнестись к этим событиям. На мой взгляд их можно определить уже в 20% электората. По тому, как сегодня сработают все структуры исполнительной власти, зависит отношение к власти, следовательно, поддержка населения происходящим событиям, т.е. политическая поддержка происходящим событиям.
К сожалению, кроме прошедших на прошлой неделе пиар–акциях, реальной работы властей мы пока не увидели.
Ну, а центральным властям нужно в короткий срок построить социальное государство и определиться с идеологией.
М. Скоморохов, специально для ИА RUSNORD