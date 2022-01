"Жесткий разговор с американцами". Письмо в редакцию о судьбе Севморпути

- Жёсткий разговор с американцами, Леонид…

Можно оправдать американских партнёров только перекрытием всех каналов связи и 30 км радиусом движения от посольства от Москвы. Но подобные действия происходят и с нашими дипломатами в Вашингтоне. Ограничения, запреты, слежка…

И обе стороны пытаются под крышу дипломатов запихнуть разных всяких мистеров и мисс Моркоу. Что-то из советского ещё мультфильма.

Там было смешно. Здесь совсем грустно.

В посольствах американских и советских - до звания русских по фамилии канцлера Горчакова нам нужно дорасти - пустота и автоответчики.

Отвечают и в Вашингтоне, и в Москве одинаково - we are not available or please call back позже.

Когда? Лет через 30, что ли?

А будем ли мы, обе драчливые и некогда союзнические страны завтра, никто не знает.

30 лет назад о Китайской всегда народной стране только начинали думать, как о поднимающемся с колен, sorry, лап, драконе. Сегодня дракон с удовольствием "пылесосит" наши нефть, газ, лес, металлы по непонятным ценам, без спроса бороздит своими "Красными драконами", начиная с 2010 года, трассу Северного морского пути, мило поет "Катюшу" и наставительно-снисходительно похлопывает по плечу своего бывшего учителя по внедрению в жизнь вечно живого учения Маркса, Ленина и товарища Мао Цзэдуна.

Не забывает и о программе освоения космоса с высадкой китайского космонавта на Марсе в 2040 году и о продвижении восточной стратегии развития альтернативных источников энергии , которая использует не только солнечные, ветровые, гидро- источники энергии, но и традиционные - нефть и газ.

Впереди 90-летие Севморпути и, коли взялся за международное сотрудничество "big Arctic 8", тоже - нужно расставить всех героев по местам. И Ивана Папанина, и героев первого успешного прохождения трассы Севморпути из Архангельска до Владивостока ледоколом "Александр Сибиряков" в сентябре 1932 года, и последующими всеми событиями освоения Советской, а позднее Российской Арктики. И созданием, а потом физическим уничтожением многих героев Главсевморпуть, Всесоюзного Института Арктики вместе с расстрелянным директором Самойловичем, которого таким странным образом страна Советов отблагодарила за блестящие Арктические исследования и личный героизм.

Нужно понять наконец, что любая дата даст, слава Богу не СССР, а современной России новые достижения, имена, открытия, международное признание наконец, только в том случае, если исчезнет безумное Арктическое "юбилейное" надувание щек, бахвальство, бравада по поводу этого самого 90-летия.

Эта дата должна стать объединяющим все мировое Арктическое сообщество событием. А не воплями о неприкосновенной "национальной артерии"- Северном морском пути, к которой успешно "прикасалась" и преодолевали в разные времена и эпохи - англичане, норвежцы, итальянцы, датчане, американцы, фашистская Германия, китайские ледоколы.

Мы на правильном пути, когда активно реализуем строительство нового ледокольного флота. Ассоциация Северный морской путь, наш бессменный президент Артур Чилингаров искренне гордимся, что ледокольный флот России строится при активном участии нашего надёжного долговременного партнёра АО "Балтийский завод". Да, ценой «неимоверного напряжения сил народных», - как писал по возвращению домой после вынужденной эмиграции в США, автор знаменитого "Архипелага ГУЛАГ" Александр Солженицын.

А по-иному не получится!

Если Северный морской путь не будем осваивать мы - россияне, этим успешно займутся другие страны. В этом у меня лично, нет никакого сомнения.

Владимир Харлов, вице-президент АСМП