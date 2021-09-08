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О службе государству, обществу, миру. Архангельский юрист к Дню Конституции

12 декабря Основному Закону России исполняется 28 лет.

Конституция по своей сути является общественным договором, содержащим основные принципы функционирования общества и учреждаемого им государства. Поэтому одной из постоянно актуальных конституционных идей является идея служения власти обществу – идея государственной службы в самом широком смысле этого слова.

В Конституции идея служения власти народу имеет такие основы как: стремление обеспечить благополучие и процветание России, ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, вера в добро и справедливость, а также принципы правовой демократии, социального государства и постулат обусловленности деятельности органов публичной власти правами и свободами человека и гражданина (преамбула, статьи 1, 2, 3, 7 и 18).

Чтобы эти слова не были лишь красивым занавесом, необходимо развивать их надправовые основы. На мой взгляд, эти основы можно сформулировать следующим образом.

Стимулы службы. Как правило, профессиональная служба государству и обществу имеет два стимулирующих вектора: профессионально-идеологический (деятельность и ее предназначение) и материально-практический (труд и его вознаграждение). Идеологический вектор имеет базовое значение, он отражает целеполагающую основу профессиональной деятельности. В свою очередь, материальный вектор носит характер следствия проделанной работы, он призван обеспечить достаток и независимость. При этом если до определенной количественной грани материальное обеспечение является гарантией независимости, то после превышения этой грани может возникнуть обратный эффект, когда возникает зависимость от опасений потерять источник дохода и соответственно возвеличиваются эгоистические мотивы профессиональной деятельности. В этом смысле, существует важный этический принцип: благодетель без победы над страстью – не благодетель. Или относительно рассматриваемой сферы - служба обществу без преодоления главенства материального стимула – не служба.

Поэтому именно идеология профессиональной деятельности должна выходить на первый план в системе стимулов слуги народа, характеристика которого предполагает определенные критерии: как он осознает себя по отношению к обществу, обладает ли профессиональным достоинством и собственным мнением, способен ли принести обществу что-то новое, усовершенствованное, пусть и в условно малых масштабах, имеет ли интерес к работе и жаждет ли правды, руководит ли им ответственность за свою деятельность. Отвечает ли он в этом смысле, например, образу настоящих служителей закона из романа «Эра милосердия»? В частности, можно привести такие слова одного из главных героев этого романа – Г. Жеглова: «Главное в нашем деле - …правосознание! Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность… и должна тебя вести, как компас, в защите справедливости и законов нашего общества!». Или воспоминания В. Шарапова: «Из всех командиров, которых мне довелось увидеть на фронте, настоящими были только те, кто ощущал свою власть как бремя ответственности, а не как право распоряжаться...».

Сущность службы. Человек, выполняющий общественно значимые функции, должен осознавать в себе деятеля, способного достичь поставленные высокие общественно-значимые цели. В этой мысли нет разделения чиновников на деятелей (решающих важные стратегические задачи) и ремесленников (трудящихся в рамках рутинных функций). И те и другие могут быть деятелями, а могут ими не быть: чиновник, деятель по характеру решаемых вопросов, может не оказаться им по своим целям и своей сущности. Основной критерий чиновника-деятеля это добросовестное служение обществу, пусть и в самых малых масштабах. Вместе с тем служение - очень важная и не простая категория-характеристика, она имеет наивысшую ступень социального бытия человека. Служение кардинально отличается от прислужничества. Служение подчинено общественному благу, направлено на поиск правды и справедливости, основано на высоком уровне добропорядочности и профессионального достоинства. Прислужничество же сводится к угождению корыстным интересам и формальному осуществлению профессиональных обязанностей без внутренней оценки своей деятельности. Поэтому выраженная А. С. Грибоедовым словами Чацкого идея радости службы и недопустимости прислуживания – это постоянно актуальный принцип и один из вариантов формулирования конституционной идеи ответственного служения обществу со стремлением обеспечить его благополучие и процветание, с верой в добро и справедливость.

Фактор потребности ответственного служения обществу должен являться основой профессиональной пригодности, а кадровая политика государства должна создавать условия для раскрытия потенциала истинных служителей закона и настоящих общественных деятелей. При этом нужно признать, что гарантии необходимой профессиональной свободы и профессионального достоинства чиновника-деятеля во многом обусловлены общим уровнем правовой культуры общества. Без достижения обществом необходимого уровня культуры, в том числе культуры власти и правовой культуры, возможность быть настоящим деятелем и служителем закона во многих ситуациях потребует героических усилий.

Мировоззренческие начала профессионализма. Служение обществу должно быть основано на твердом фундаменте осознания значения своей роли и смысла своей деятельности для достижения конкретных целей.

Вместе с тем высокий уровень человеческого и профессионального сознания труднодостижим и неустойчив без постановки мировоззренческих проблем: вопросов о смысле жизни, о мироустройстве, о месте человека в мире и т.д. Для примера можно отметить, что эти вопросы характерны эффекту обзора, возникающему у космонавтов, непосредственно наблюдавших Землю в бескрайнем пространстве Вселенной. Эффект обзора (overview effect) представляет собой психологический эффект изменения восприятия нашего мира, осознание его очевидной уязвимости. Вид Земли из космоса меняет мировоззрение человека, его отношение к действительности. Космонавты возвращаются с новым видением единства человечества и его неразрывной связи с природой.

Сущность указанного мировоззрения имеет общую основу и достижима умозрительно. К счастью, существует немало людей, которые в своей мысли возвышались над автономным и субъективным восприятием действительности, обретали взгляд, безотносительный временным веяниям и частному интересу, и приходили к высокому мировоззренческому мышлению, условно говоря, «sub specie aeternitatis» (с точки зрения вечности). Так, высокоцитируемый зарубежный специалист О. У. Холмс-младший (1841-1935), обращаясь к студентам, подчеркивал, что важно видеть связь между конкретным фактом и зда­нием всей Вселенной.

Личностные качества служащего. Сами по себе профессиональные качества (знания, навыки) не имеют однозначного положительного значения, если они не основаны на фундаменте добрых личностных начал. Профессионализм - меч обоюдоострый. Любые знания могут быть использованы как во зло, так и во благо. Поэтому чиновник должен обладать не только профессиональным образованием, но и, в первую очередь, этическим сознанием. Именно внутренние человеческие качества и морально-нравственные ориентиры являются первым условием профессионального становления личности слуги народа, верящего в добро и ищущего справедливость.

Идеология государственной службы немыслима без наличия в сознании реального желания помощи людям - примерно такого мировоззрения, которое сформулировал Иоанн Кронштадтский: «Мы лишь тогда истинно живем для себя, когда живем для других. Это кажется странным, но испытай и ты на опыте убедишься».

В этом смысле государственная служба чиновника имеет ту же основу, что и мирская служба любого человека.

Пример человека-деятеля как искреннего служителя добрым целям, вклад которого независимо от его масштаба является великим и не исчезает без следа, показательно описан Л. Н. Толстым в одном из его писем 1899 года. В этом письме повествуется о жившем в Оптиной пустыне монахе, который из-за паралича владел только кистью левой руки: «Десятки тысяч посетителей перебывали у него, и трудно представить себе всё то добро, которое распространилось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру».

Похожий пример служения миру показан в российском художественном фильме режиссера Павла Лунгина «Остров» (2006 г.). На мой взгляд, с этой точки зрения интересен и американский художественный фильм Майка Кэхилла «Другая Земля» (2011 г.), в котором, наряду с иными сюжетными линиями, также как и в фильме «Остров» показан пример искреннего сокрушения духа и последующая жизнь в тихом служении миру.

В продолжение этих размышлений достаточно показателен художественный фильм Виктора Демента «Находка» (2015 г.) и короткометражный фильм Анны Кузьминых «Чай» (2016 г.). В этих фильмах отражена идея «возвращения в себя», когда человек начинает видеть себя в мире и мир в себе. Мировоззрение такого человека меняет направленность: амбиции, вызванные эгоистическими началами, уступают место желанию гармонии своих и общих интересов, а это уже в определенной степени служение миру.

Владимир Цвиль, адвокат Адвокатской палаты Архангельской области 

11 декабрь 08:09 | : Горячая тема / Политика

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