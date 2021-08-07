А контейнеры стоят пустые… Откуда в Урдоме вырастают горы мусора?

Интересные фотографии поступают сегодня из Урдомы. Той самой местности, где грудью вставали против размещения полигона для отходов московской жизнедеятельности.
На фото огромное скопление мусора на контейнерной площадке. На первый взгляд может показаться, что отходы здесь не вывозили несколько дней.
Но нет! Контейнеры совершенно пустые, мусоровоз здесь ходит по графику! А мусорные шапки уложены на закрытые крышки баков и вокруг них. И это там, где проживают самые пламенные борцы за «чистый Север». Которым в обычной жизни трудно выбросить собственный мусор туда, где ему самое место.
Что это? Фотомонтаж, спланированные акции заезжих мусорных «террористов или элементарное невежество и нежелание работать на собственной культурой? Даже дети знают – чисто там, где сам не соришь. Тем более что вывозят мусор за тебя другие. Ну да, этим не прославишься на всю страну…
Контейнеры с крышками для того и предназначены, чтобы мусор оставался внутри бака и его не уносило ветром, не могли растащить животные и птицы. Больше всего в таких ситуация возмущает тот факт, что из-за безответственного отношения к своим отходам одних, страдают все вокруг. Можно сколько угодно рассуждать и сетовать на инфраструктуру, необустроенные контейнерные площадки, но пока вот таким образом жители будут выбрасывать свой мусор, чище в поселке не станет!
К слову, в соседнем Яренске такой проблемы нет. Там контейнеры (на фото внизу) чистые, крышки поднимают и контейнеры используют в полном объеме. И перевозчик один и тот же - ООО «Эжва» - убирает везде одинаково.
Казалось бы, соседи, а культура быта разная. Вот такой парадокс Ленского района…