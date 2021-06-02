Философия гетто. Главная причина драки на острове Кего

Сразу предупреждаю – всё, что вы прочитаете ниже, лишь частное мнение автора. Родившегося в самом центре Москвы в каменном доме постройки начала XIX века. Учившегося в элитной московской спецшколе. Перешедшего из водного поло (где достиг определённых успехов) в бокс, чтобы безбоязненно ходить через Репинский (ныне Болотный) сквер в кинотеатр «Ударник». Так что не обессудьте…
Субботняя драка на острове Кего, что входит в территорию Архангельска, моментально разлетелась по федеральным новостным лентам, даже «Эхо Москвы» уделило ей внимание. Факт-то жареный – местные парни побили приезжих художников-акционистов. Впрочем, последние отказываются подавать в суд на обидчиков. Просто говорят – «мы сюда больше ни ногой, пусть и дальше загнивают в своём гетто».
Кое-кто из коллег уже поспешил сравнить произошедшее с известной «бульдозерной» выставкой в Москве. Да ничего похожего! Там власть давила непонятное ей искусство, здесь восстал сам народ, но по тому же поводу.
Альтернативное, авангардное искусство провокационно по своей сути. Но именно оно является локомотивом развития, проверкой популярности и выживаемости различных направлений в творчестве. Не нравится – вступайте в диалог с его создателями. Тем более что представилась такая возможность, многие авторы граффити и инсталляций впервые посетили Архангельск. Зачем же морды бить?!
У жителей Кего есть веские причины не любить приезжих. В местных СМИ не раз писали о мусоре, который там оставляют «экскурсанты выходного дня». Да что там писать… моя семья посетила этот остров пару лет назад и собственными глазами видела, как отдыхающие по пути к причалу бросали мусор прямо по пути следования. Даже сделали замечание в свинстве, и в ответ услышали от типичной архангелогородки в возрасте – «а вам какое дело, здесь и так всё загажено». Такова «культура»…
Но в этот раз «понаехавшие» художники не то, что не гадили, ещё и убирали чужой, возможно, местный мусор, готовя площадку к выставке. И своими граффити они разукрасили не жилые дома, не социальные или административные объекты, а развалины давно никому не нужного заброшенного коровника.
За это и получили по мордасам – «такое искусство нам не нужно». Впрочем, дело не только в искусстве. В зависти человеческой, в обиде на собственную судьбу.
И так было всегда. Когда-то для меня, школьника, было испытанием пройти через Репинский сквер. Там в песочницах «отдыхали» мои ровесники из ближайших домов-полубараков, плохо переносящие один вид культурного мальчика. Тут же подходили… дальше вы знаете. Раз получил, оставшись без карманных денег, два… стал ходить дальней дорогой через другую набережную Яузы. Но потом злость взяла, пошёл в бокс, где поставили удар и научили правильно прикрываться от ответных. Помогло. Во всей дальнейшей жизни.
Я их тогда ненавидел. Сейчас понимаю. В шаговой доступности стоял Дом на набережной, где жили совсем другой жизнью. Ещё ближе – посольство Великобритании, куда периодически въезжали «Роллс- Ройсы» и прочие чудеса иноземной жизни. Ни один из них не учился в нашей спецшколе, несмотря на то, что она была ближайшей от места их обитания, просто не принимали документы (вот вам и «диктатура пролетариата»). Оттуда пути было два – в лучшем случае в ПТУ, в худшем в колонию, без вариантов. Кстати, полубараки те снесли только в конце 90-х, когда земля, на которой они стояли, воистину стала золотой. Представляете, сколько поколений гопоты оттуда вышло?!
Или перестроечная картинка. «Люберецкие качки», тогдашняя гроза всех неформальных молодёжных движений и по некоторым данным курируемые со стороны КГБ, приезжают на Старый Арбат гонять представителей альтернативной культуры, ещё недавно сидевшей в глубоком подполье. Уже с идеологической подоплёкой – «граждане-товарищи, к нам проникает тлетворное влияние Запада». Многие граждане соглашаются и одобрительно кивают – «так их, волосатиков!».
Это сейчас Люберцы – обычный район Москвы, пусть не из самых престижных. А тогда подмосковное гетто, куда метро не ходит. Ещё в 90-х знакомый клипмейкер, живший там, перед дорогой домой переодевался в широкие клетчатые штаны – «иначе до подъезда не дойдёшь».
И Кего наших дней. В Википедии он позиционируется «популярным местом отдыха горожан», когда-то там размещался основной аэропорт Архангельска.
Всего-то два километра от областной столицы… и совсем другая жизнь. Одни проекты канатной дороги и поморского «Дисней-лэнда», которые воспринимаются здравомыслящими людьми с кривой усмешкой. На деле – зимняя переправа по льду с риском для жизни, над фотографиями которой в прямом смысле слова офигевает вся страна. Лесозавода, главной промышленной привязки этой островной территории, давно нет. Ничего иного не предвидится из-за транспортной недоступности.
Расселить? Но это какие деньжища надо вгрохать, если с деревяшками областного центра справиться не можем. «Безнадёга точка ру», вот как это называется.
Люди старшего поколения живут прошлым и не хотят покидать место своей юности, каким бы оно ни было. Молодёжь смотрит за реку и дальше… но не у всех получается вырваться. Ведь Кего – это не спальный район, дорога туда-сюда связана не только с трудностями, но и опасностями. А это значит, что все пришлые – враги, потом будут вспоминать их остров и насмехаться над его жителями, об этом сняты тысячи фильмов в мировом кинематографе. Вспомните хотя бы наш «Меня зовут Арлекино».
А тут модные художники понаехали… почти инопланетяне. И рисуют непонятное, ну как таким не дать разА?!
Но вот пришла слава, о лихих кегостровцах узнала вся страна. Новые «люберА»! Не удивлюсь, если они будут после этого появляться на улицах Архангельска для поддержания собственной репутации. Нужный прикид для этого есть – зауженные к низу брюки.
И ведь их поддерживают, почитайте комментарии в соцсетях. Общий посыл – что это за искусство, рисовали бы понятное на патриотические темы как на пятиэтажках Большого Архангельска. Представляете портрет ветерана на стене разваленного коровника? Это и будет прямая антироссийская агитация на радость всякой «пятой колонне».
Но самое отвратительное на взгляд автора, слова поддержки гопников от художника Дмитрия Трубина:
— Может быть, эти ребята и правильно получили. Мне такие арт-проекты не нравятся, а эти люди ничего не знают про художественное искусство, не имеют образования и рисовать не умеют.
Что это, как не вольное цитирование знаменитого хрущёвского обращения к художникам-авангардистам 60-х: «Вы что, ребята, пи… (люди с самой низкой социальной ответственностью)?!». Ладно, тот генсек в душе оставался крестьянином, сам в этом позже признавался. Но в нашем случае говорит профессионал, собрат побитых по кисти. Типичное корпоративное предательство. Или тоже синдром гетто, оставшийся с детства.
А теперь проследим – увеличится ли после случившегося турпоток на остров Кего или спадёт на нет. Просто интересно…
Леонид Черток