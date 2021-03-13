"Ты в дверь, они - в окно". Опыт общения с чиновниками прокуратуры Архангельской области

Интересно, у многих ли граждан после прочтения чиновничьего творения на собственное обращение рождается ироничная мысль: ответ, конечно, правильный. Но не на тот вопрос.
Действительно, иногда забавно наблюдать, как чиновник, будучи абсолютно уверенным в собственной непогрешимости, своими ответами методично подпиливает сук, на котором сидит.
Но, как сказал французский писатель Анатоль Франс, ирония — последняя стадия разочарования.
А "разочарование - самое сильное чувство. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота". Это уже немецкий писатель Ремарк.
Особо терпеливые граждане в ожидании чуда - ответа по существу - даже подшивают ответы в яркие пластиковые папки. Жаль только, что яркость папок дисгармонирует с полной безысходностью в глазах человека, листающего эту увесистую "книгу ни о чем".
Хоть я папок и не завожу, но чиновничьих ответов и ответов должностных лиц органов прокуратуры у меня - по меткому выражению знакомой - изба да баня.
Весь этот снежный ком, состоящий из переписки с чиновниками, которые не ответили, либо ответили не по существу, либо - смешно сказать - не поняли суть обращения, а должностные лица прокуратуры изо всех сил защищали и защищают таких радетелей о благе граждан, образовался из одного очень конкретного и далеко не всем безразличного вопроса: кто и каким образом на территории города Северодвинска - и не только - осуществляет надзор за соблюдением правил выгула собак.
Созерцание рвущегося навстречу пса с мощными конечностями и оскалившейся массивной челюстью, без поводка и намордника, с сопровождающим его хозяином, беззаботно поигрывающим скрученным поводком и выдающим рекомендации от "не бойтесь, она добрая" до "ходят тут, провоцируют" - та еще жуть.
Став жертвой такого вот любимца хозяина, который без напряга выпестует злобного монстра даже из обычной дворняги, любой прохожий навсегда забудет об умилении даже перед доверчивым пушистым комочком на поводке.
О реакции чиновников на проблему я обязательно расскажу. В следующий раз.
Сегодня - примеры из переписки с должностными лицами органов прокуратуры, призванными осуществлять надзор за исполнением российского законодательства.
И даже если в примерах будет прослеживаться некоторая нелогичность, надо понимать - все из той же серии: ты в дверь, они - в окно.
Ответы потрясают. Создается впечатление, что мои обращения - сплошное баловство на фоне, безусловно, безупречной работы прокуроров.
Некогда актуальный для меня вопрос о фамилии прокурора г. Архангельска породил спектр удивительных ответов!
Сразила ссылка и.о. прокурора города - в настоящее время - Шершнева Александра Сергеевича на "приказ и.о. прокурора области от 26.02.2021 №73 л/о ".
Какая жалость. Я и не знала, что мне дано право визировать приказы, дабы быть в курсе текущих внутренних дел прокуратуры.
Более чем весомое, емкое название отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в областной прокуратуре как-то в один миг поблекло, утратило значимость.
Просто и.о. начальника указанного отдела Власов Александр Валерьевич на заявление о возбуждении дела об административном правонарушении вынес не мотивированное определение согласно законодательству, а просто дал ответ, жалобу на который суд оставил без рассмотрения.
О впечатляющих формулировках в ответе - особый разговор. Сейчас просто не могу не порадоваться за Александра Валерьевича - он стал начальником отдела.
Поднять упавшее знамя надзора и встать на защиту коллеги Власова решил заместитель прокурора области Акулич Сергей Петрович.
Он направил в мой адрес определение - правильный акт прокурорского реагирования на заявление. А ничего, что по истечении установленного срока, без ссылки на норму законодательства и без соответствующих разъяснений?
Словом, пентименто в юриспруденции.
Совершенно очаровали ответы прокуратуры г. Северодвинска.
Прокурором города Северовым Сергеем Вячеславовичем заявлено, что "до сотрудников прокуратуры города доведена информация о необходимости соблюдения делового и тактичного тона при обращении с гражданами".
Жаль, без подробностей. А подробностей - завались.
При чтении ответа на жалобу о бездействии и нарушении этики при рассмотрении заявлений прокурором Бостаном Евгением Илиевичем я смеялась и плакала одновременно. Ответ дал …Бостан.
Любопытно, какое заключение будет направлено в Генеральную прокуратуру.
Как насчет глубокомысленных прокурорских выводов, гуляющих из одного ответа в другой, как - то: доводы о нарушении ...подтверждения не нашли, доводы о ненадлежащем... не подтвердились.
А если пообстоятельнее? Или заявителя-бездельника с какого-то перепугу обуяла мысль безосновательно опорочить белоснежную репутацию прокурора?
Понимая, что за ненадлежащее исполнение прокурорскими работниками своих служебных обязанностей несет ответственность и их руководитель, все же не могу не выразить признательность и.о. прокурора области Белогурову Сергею Викторовичу.
Согласитесь, все-таки приятнее идти по солнечной стороне жизни.
Именно Белогуров Сергей Викторович дал надежду:"...доводы, затрагивающие вопросы ответственности за выгул домашних животных...заслуживают внимания… вопрос не утратил своей актуальности, прокуратурой области проинформирован глава МО " Город Северодвинск" и Архангельское областное собрание депутатов о целесообразности принятия дополнительных мер профилактического характера и обращения с законодательной инициативой в Госдуму Федерального Собрания РФ".
Навеяло: менее года назад Сергей Викторович приступил к исполнению обязанностей первого заместителя прокурора Архангельской области, но именно он отреагировал на мою июньскую публикацию минувшего года и внес представление в соответствующие организации по причине полного ограничения режима потребления электроэнергии в жилом помещении (уточняю: в крошечном деревенском домике одного из районов!), именно благодаря ему - как представляется - в районных, городских и областной прокуратуре дежурные прокуроры сейчас снимают телефонную трубку.
И вот сейчас - начало решения проблемы с выгулом животных. Ради сохранения здоровья - а то и жизни - жителей области.
Как много и одновременно мало нужно: всего - то профессиональное исполнение должностных обязанностей, чтобы после прочтения ответа у обратившегося гражданина родилась радостная мысль: ответ, безусловно, правильный. И главное - на заданный вопрос!
Екатерина Ляпунова